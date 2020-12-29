Мантуров назвал объём производства вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/923aebfa-4a9c-11eb-9c55-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

В России на данный момент произведено свыше 2 млн доз вакцины против COVID-19 «Спутник V», заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, до конца 2020 года в гражданский оборот поступит порядка 1 млн доз вакцины. Данный показатель превышает установленный план, передаёт РИА Новости.

До конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз, что позволяет нам обеспечить ритмичную поставку в регионы нашей страны, — отметил Мантуров.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведёт переговоры с одной из китайских фармакологических компаний о начале производства российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» в Китае, заявил в ходе пресс-конференции посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Он также добавил, что переговоры затрагивают не только коммерческие вопросы, но и целый круг технических и организационных вопросов. Вопрос производства вакцины обсуждается непросто, однако уже наметился определённый прогресс.