Манная каша: рецепт для полезного завтрака

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Манную кашу гастроэнтерологи рекомендуют есть по утрам. Особенно она полезна для пожилых людей и тех, кто страдает от проблем с пищеварением. Делимся простым рецептом этого сытного завтрака.

Ингредиенты

Манная крупа — 60 г

Молоко или вода — 500 мл

Сливочное масло — 20 г

Соль — щепотка

Ягоды, сухофрукты, изюм, шоколад — для подачи

Сахар — 2-3 ч. л.

Способ приготовления

Для начала вскипятите воду или молоко (на молоке будет вкуснее). Засыпьте пару ложек сахара, добавьте щепотку соли.

Затем начните добавлять манку: всыпайте ее небольшими порциями. Не забывайте мешать! Переведите кашу на минимальный огонь. Варить блюдо следует около 5–7 минут.

Когда каша будет готова, добавьте в нее сливочное масло и любимые добавки — сухофрукты, изюм, шоколадную крошку, ягоды.

Готово! Вы приготовили манную кашу на завтрак.

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