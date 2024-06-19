Манную кашу гастроэнтерологи рекомендуют есть по утрам. Особенно она полезна для пожилых людей и тех, кто страдает от проблем с пищеварением. Делимся простым рецептом этого сытного завтрака.
Ингредиенты
- Манная крупа — 60 г
- Молоко или вода — 500 мл
- Сливочное масло — 20 г
- Соль — щепотка
- Ягоды, сухофрукты, изюм, шоколад — для подачи
- Сахар — 2-3 ч. л.
Способ приготовления
Для начала вскипятите воду или молоко (на молоке будет вкуснее). Засыпьте пару ложек сахара, добавьте щепотку соли.
Затем начните добавлять манку: всыпайте ее небольшими порциями. Не забывайте мешать! Переведите кашу на минимальный огонь. Варить блюдо следует около 5–7 минут.
Когда каша будет готова, добавьте в нее сливочное масло и любимые добавки — сухофрукты, изюм, шоколадную крошку, ягоды.
Готово! Вы приготовили манную кашу на завтрак.
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