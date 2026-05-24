Манка не для каши! Шоколадный пудинг, который едят в Европе с IV века, получается нежным и без комочков

Знаете ли вы, что манный пудинг ели в Европе с IV века? Рецепт дожил до наших дней почти без изменений. Конечно, тогда не было какао и ягод, но основа — молоко, крупа и сладость — осталась. Сегодня мы готовим современную версию: шоколадную, с орехами и кисло-сладкими ягодами.

Что понадобится

500 мл молока, 4 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ст. л. какао-порошка, щепотка соли, 30 г орехов (грецких или фундука), 100 г ягод (клубника, малина, смородина).

Как я готовлю

В кастрюле смешиваю молоко, сахар, ванильный сахар, какао и соль. Довожу до кипения, постоянно помешивая, чтобы какао растворилось.

Убавляю огонь до минимума. Тонкой струйкой, непрерывно работая венчиком, всыпаю манку. Варю 3–5 минут, пока масса не загустеет до состояния густой сметаны.

Снимаю с огня, накрываю крышкой, оставляю на 10 минут — за это время пудинг дойдет до идеальной консистенции.

Разливаю по креманкам, даю остыть при комнатной температуре, затем убираю в холодильник минимум на 1 час.

Перед подачей посыпаю рублеными орехами, украшаю свежими ягодами. По желанию добавляю ложку маскарпоне.