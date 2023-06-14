Маммолог рассказала, как правильно следить за здоровьем большой груди Маммолог Тамада назвала правильное белье и регулярные обследования залогом здоровья груди

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Большая масса груди может вызывать дискомфорт, значительно снижающий качество жизни женщин, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» врач-маммолог Фатима Тамада. По ее словам, наиболее распространенными проблемами у девушек с пышным бюстом являются нарушение осанки и регулярные боли в спине, причиной подобных неприятностей зачастую является ношение неподходящего нижнего белья.

Как отметила специалист, без усиленной поддержки груди женщина начинает сутулиться, на этом фоне развиваются искривления позвоночника, возникают смещение и деформация межпозвоночных дисков в грудном и поясничном отделах, межпозвоночные грыжи, что со временем приводит к появлению болей в плечах и в области лопаток, в пояснице.

Во избежание возникновения онкологических проблем обладательницам пышного бюста нужно регулярно обследоваться у маммолога, вовремя делать маммографию и чаще проводить самообследование груди, порекомендовала врач. Особенно важно это для пациенток с подтвержденным диагнозом «гигантомастия» — патологией молочных желез, проявляющейся в виде быстрого и безостановочного роста тканей.

У большинства девушек рост груди прекращается к 22–24 годам, во время беременности и в период лактации молочные железы, как правило, увеличиваются. Это считается абсолютной физиологической нормой. У женщин с гигантомастией грудь растет в течение всей жизни. В особенно тяжелых случаях каждая грудь может достигать веса в 9 кг и более, — рассказала маммолог.

Врач подчеркнула, что с точки зрения медицины нормой считается, если размер женской груди не превышает 7-й, в остальных случаях необходимо обследование у маммолога и эндокринолога.

Ранее терапевт Павел Раменский рассказал, что восстановить форму груди после мастэктомии можно с помощью имплантов или собственных тканей пациентки.