Маменька, да вы трансгендер

Трансгендеру Юлии (Фрэнсису) Савиновских дали политическое убежище в Испании. Она стала известна после того, как в 2017 году органы опеки изъяли из семьи двух приёмных детей — из-за подозрений в трансгендерности. Они возникли из-за того, что в том же году Юлия (Фрэнсис) удалила себе грудь, однако изначально объясняла всё соображениями комфорта и не признавалась в желании сменить пол. Подробности истории — в материале NEWS.ru.

История Фрэнсиса, а тогда ещё Юлии, началась в 2017 году. Органы опеки Екатеринбурга изъяли из семьи Савиновских двоих приёмных детей летом 2017 года и отправили их в детский дом. Причиной стала операция Юлии по удалению груди, а также то, что она вела аккаунт в Instagram, где рассказывала о процессе трансгендерного перехода. Министерство соцполитики Свердловской области подало иск о расторжении договора опеки.

Изначально Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга принял решение об изъятии детей из семьи, но Савиновских оспорила это постановление в областном суде. Апелляционная инстанция постановила направить дело на новое рассмотрение, так как в ходе первого процесса был допущен ряд нарушений — оно было рассмотрено в рамках административного судопроизводства, а должно было — в рамках гражданского.

Однако итог повторного процесса был аналогичным: суд признал действия органов опеки законными. Юлия (Фрэнсис) пыталась обжаловать и это решение, но безуспешно. Примечательно, что детей из семьи Савиновских изъяли ещё до рассмотрения иска в суде первой инстанции. Сами заявители — Министерство соцполитики области — поясняли, что забрать детей по закону можно лишь после окончательного решения суда о расторжении опекунского договора, то есть после апелляции.

Во время судебных разбирательств семьи Савиновских с опекой свою проверку провела и Общественная палата. Член ОП Елена Ольшанская ранее пояснила NEWS.ru, что по итогам разбирательства общественники посчитали изъятие детей необоснованной мерой, так как в семье им не угрожала какая-либо опасность.

Органы опеки достаточно много могут решать по своему усмотрению. По закону детей могут забрать только при наличии хронического заболевания — физиологического или психического. В этой истории органы опеки насторожило, что Юлия начала делать операции. Они заподозрили, что дети могут оказаться в гомосексуальной паре, — сказала Ольшанская.

В итоге в конце 2018 года семья Савиновских уехала в Испанию. Свой отъезд Юлия (Фрэнсис) объясняла опасениями за безопасность членов семьи: после разбирательств с органами опеки ей начали поступать угрозы забрать и родных детей. В Испании Савиновских попросила политического убежища и на тот момент получила защиту. После отъезда она призналась в своей транссексуальности и стала называть себя Фрэнсисом.

Юлия Савиновских и её супруг Евгений znak.com

Ещё через полгода Юлия (Фрэнсис) прошла ряд обследований, в том числе испанских у психологов и психиатров, которые убедились в её трансгендерности и признали за ней право сменить пол. Савиновских начала проходить гормональную терапию.

Также после переезда Юлия (Фрэнсис) обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В жалобе она указала, что российские власти нарушили две статьи Конвенции о правах человека — о праве на уважение частной и семейной жизни и запрете на дискриминацию.

Спустя два года ЕСПЧ коммуницировал жалобу и обратился к российским властям за разъяснениями. Европейский суд задал следующие вопросы: было ли нарушение прав заявителя, которые гарантирует 8-я статья Конвенции (право на уважение семейной и частной жизни); было ли прекращение опеки необходимым в демократическом обществе и соразмерным преследуемой цели; дискриминировали ли Савиновских из-за её трансгендерности; подвергалась ли Савиновских разному обращению в связи с гендерной идентичностью и переходным периодом и, наконец, можно ли говорить, что это различие при обращении преследовало законную цель.

23 апреля стало известно, что испанские власти предоставили Юлии (Фрэнсису) Савиновских политическое убежище. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы Савиновских, не стал отвечать на вопросы NEWS.ru.