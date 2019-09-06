https://static.news.ru/photo/4e900ca4-cc40-11e9-aeb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поделились впечатлениями после решения Алексеевского районного суда Белгородской области об условно-досрочном освобождении.

Впервые за столько времени, не знаю, по мне судебное заседание прошло так, как, наверное, оно положено, чтобы происходило. В плане того: что есть на бумаге, то и разбирают, — сказал Кокорин в интервью «Говорит Москва» .

Он также признался, что испытал самые лучшие чувства, услышав положительное решение суда.

При этом Павел Мамаев оказался более сдержан в эмоциях, сказав, что ему было приятно услышать решение об условно-досрочном освобождении, однако больше он никаких чувств не испытал.

Безусловно, рассчитывали, конечно, на условно-досрочное освобождение. И когда уже приговор вступил в законную силу, мы, в принципе, я думаю, к этому и шли. Потому что самое важное — это вернуться к семьям и в профессиональный футбол, — сказал Мамаев.

Спортсмены осуждены по пункту «а» части 1 статьи 213 УК (хулиганство с применением оружия). Оружием был признан стул, которым Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания». Ещё один эпизод в их деле — нападение на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Ранее News.ru писал о том, что 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел прошения об УДО братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева. Все трое были освобождены. В колонию их этапировали в начале июля. Таким образом, футболисты пробыли в Белгородской ИК-4 около двух месяцев.