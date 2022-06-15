«Мама в бегах»: экс-редактор ТВ Овсянникова наняла адвоката против мужа Выбежавшая с плакатом на ТВ Овсянникова хочет помешать экс-мужу лишить её прав на детей

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Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая демарш с агитационным плакатом в прямом эфире, вновь пожаловалась на своего бывшего мужа. По словам женщины, он собирается лишить её родительских прав и она уже наняла адвоката, чтобы помешать его планам. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала, сообщает StarHit.

По словам Овсянниковой, бывший муж делает всё, чтобы настроить против неё дочь и сына. И если с дочерью журналистка всё время общается по телефону, то 17-летний сын её не хочет знать. Овсянникова объясняет это «мужской солидарностью», так как подросток находится на стороне отца.

Мама для него плохая, мама разрушила жизнь, мама предательница, мама в бегах. Стараюсь его переубеждать, но сложно получается, — пожаловалась журналистка.

Что же касается её бывшего мужа, то он, по выражению экс-редактора Первого канала, «имеет над детьми полную власть» и «промывает им мозги». В Россию Овсянникова намерена вернуться в ближайшее время. Она уверена, что в отношении неё нет никаких административных или уголовных дел.

За протест, скорее всего, дело лежит в дальней комнате, поэтому оно может возникнуть. Очень хочу к своим детям, но ещё не могу рисковать, — призналась журналистка.

Ранее бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова заявила, что не является «хорошей русской» и отныне считает себя украинкой. Вдобавок к этому она рассказала о намерениях сменить свою фамилию.