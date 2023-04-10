«Мама сказала присмотреть»: мобилизованный остался в зоне СВО из-за брата РИА Новости: мобилизованный остался в зоне СВО для присмотра за младшим братом

Фото: МО РФ

Российский военнослужащий, попавший в зону проведения спецоперации на Украине в рамках частичной мобилизации, рассказал, что отказался уезжать домой из-за младшего брата, сообщает РИА Новости. По данным агентства, отказ вернуться к мирной жизни он объяснил просьбой матери присмотреть за братом.

Мобилизованный отметил, что мог вернуться домой, поскольку у него трое детей. Они с братом были призваны вместе, вместе и должны вернуться, считает военнослужащий.

Призвались вместе с младшим братом. А мне мать сказала за ним присмотреть. Так что я отказался ехать. Решил вместе с ним. Вместе пришли, вместе с победой вернемся, — подчеркнул мобилизованный.

Ранее сообщалось,что Курский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам колонии двух мобилизованных — Юрия Дегтярева и Алексея Селиванова — за неисполнение приказа командира об участии в боевых действиях в рамках СВО на Украине. Своими действиями они «подорвали воинскую дисциплину и авторитет командования».