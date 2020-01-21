https://static.news.ru/photo/1e93d4fc-3ca4-11ea-8708-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Мама ученицы младших классов рассказала, как её дочери удалось перехитрить мужчину, который следовал за девочкой от школы до дома. Об этом сообщил телеканал «360».

По словам школьницы, девочка заметила, что её преследует мужчина, не сразу, а когда заметила — зашла в магазин, чтобы проверить свою догадку. После того как она вышла из магазина, мужчина продолжил преследование.

Она думала, что успеет дойти до дома и попасть в подъезд. Но он зашёл следом. И тут она уже поняла, что в лифт с ним не пойдёт. У нас там с правой стороны есть почтовые ящики, она решила сделать вид, что почту проверяет, а он пока прошёл к лифтам, она развернулась и пошла на выход, — привёл слова матери девочки телеканал.

На улице мужчина не смог продолжить преследовать девочку: по счастью, она встретила около подъезда своего папу и с ним пошла домой.

Она не успела ничего объяснить, как тот мужчина уже ушёл. Рассказала, только когда они уже поднимались в лифте. Но когда муж спустился, то мужчины на улице уже не было, — процитировал телеканал мать школьницы.

Она добавила, что сначала с мужем не поверили в историю дочери, но после проверки записи с камер родители поменяли своё мнение.

Я просто хотела предупредить всех родителей, я же не знала, какие цели он преследует. А поскольку дочке удалось сбежать, то, может, он пошёл следующую жертву искать? Когда у меня видео появилось, я начала всех предупреждать, чтобы были бдительны, чтобы встречали детей и провожали, — отметила мать девочки.

Благодаря записям с камеры личность мужчины смогли установить. После проверки следователи выяснили, что мужчина состоит на учёте у психиатра. Отмечается, что в отделении полиции он вёл себе неадекватно. Злоумышленника отправили на лечение в психоневрологический диспансер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пропавшую в Сибири школьницу нашли живой в подвале общежития. Девочка была без сознания. Её госпитализировали. Найти 10-летнего ребёнка удалось благодаря собакам одного из местных охотников.