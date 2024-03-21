«Спасибо, что выбрал нас»: разводящиеся Чекалины поздравили сына с 2-летием Объявившие о разводе Чекалины записали ролик с поздравлением сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артем и Валерия Чекалины

Блогеры Валерия и Артем Чекалины, которые недавно приняли решение о разводе, записали видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена) с младшим сыном в честь его двухлетия. Они дали понять, что не позволят разводу сказаться на детях.

На записи именинник ножницами перерезал веревочку воздушного шара в виде цифры один и наблюдал, как тот улетел. Через мгновение малыш уже позировал около шарика в виде цифры два и шикарного детского автомобиля.

С днем рождения, сыночек! Мама с папой тебя очень сильно любят! Спасибо, что выбрал нас своими родителями, — написали Чекалины.

15 марта стало известно, что Лерчек подала заявление на развод с мужем. Первое заседание суда назначено на 25 марта. Сообщалось, что перед вынесением решения о разводе блогерам могут дать месяц на примирение.

Сама Чекалина призналась, что переживает трудный период, и попросила поклонников «дать время» и «просто быть рядом». В конце февраля блогер в социальных сетях уже рассказывала, что после судов и истории с долгами перед ФНС в ее отношениях с супругом наступил сложный период.

Как пояснила юрист Людмила Александрова, бракоразводный процесс блогеров будет проходить в судебном порядке из-за наличия у пары троих детей. По оценкам эксперта, брак будет расторгнут в любом случае, но тяжбы по разделу имущества могут затянуться.