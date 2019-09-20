https://static.news.ru/photo/01d56084-dba0-11e9-b699-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Устинова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мама актёра Павла Устинова Татьяна назвала победой решение суда об изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Это победа всех нас. Сегодняшний праздник, а его можно назвать праздником маленького правосудия, которое должно было осуществиться после первого заседания по апелляции меры пресечения, когда судья решил, что Павел заслуживает только СИЗО и что он особо опасный для общества человек, — заявила Татьяна Устинова после заседания суда.

По её словам, это решение изменили благодаря общественному буму. Теперь актёр может находиться дома, передаёт Life.ru .

16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали.

Судья Алексей Криворучко во время дела Павла дважды отказал в ходатайстве защиты Устинова о просмотре видеозаписи. На ней виден момент до задержания обвиняемого, однако суд отказался приобщать видео. К показаниям свидетелей, которые присутствовали на месте в момент задержания и фиксировали происходящее на видео, суд отнёсся критически, заявив, что «показания свидетелей опровергаются показаниями потерпевшего, которому нет оснований не доверять».

В итоге Криворучко приговорил актёра к 3,5 года колонии. Такое решение суда и сам факт обвинения возмутили общественность. В Сети начался флешмоб в поддержку осуждённого. За Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, худруки и актёры московских театров, журналисты и священники, генсек «Единой России» Андрей Турчак и другие.

20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Как писал News.ru, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение об изменении меры пресечения актёру Павлу Устинову поистине справедливым. Заседание по ходатайству Генпрокуратуры состоялось в Мосгорсуде.