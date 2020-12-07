Россиянка назвала сказкой обещание Путина её сыну покататься на коньках

https://static.news.ru/photo/b2322136-3876-11eb-823e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мама девятилетнего Димы Ащепкова из Челябинска Юлия назвала исполнение желания сына о том, чтобы покататься на коньках на Красной площади с президентом РФ Владимиром Путиным, «новогодней сказкой».

5 декабря, в Международный день добровольцев, российский лидер в режиме видеоконференции участвовал в акции «Ёлка желаний». В её рамках президенту предложили выбрать число от 1 до 10, он назвал 12. Ведущий снял с ёлки шары с цифрами 1 и 2, в которых находились написанные детьми открытки. Автор одной из них, Дима Ащепков, написал, что мечтает побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где работает президент Путин.

Российский лидер пообещал выполнить просьбу мальчика. Кроме того, он заявил, что Дима не только сделает это, но они вместе покатаются на коньках в Москве.

Это случилась новогодняя сказка! Димуля очень рад, и мне как маме очень приятно! — заявила мама мальчика.

Она отметила, что Дима раньше был в столице только проездом и этот визит станет первым его полноценным посещением Москвы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что музыкант Андрей Макаревич, известный своей оппозиционностью, признался, что был в его жизни момент, когда он с искренней открытостью общался с президентом Владимиром Путиным. Это, по его словам, произошло во время концерта Пола Маккартни в Москве.