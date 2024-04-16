Малышка-панда Катюша показала, как правильно позировать на камеру

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Панда Катюша, живущая в Московском зоопарке, устроила фотосессию на камеру, рассказала директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале. По ее словам, малышка старалась принимать различные позы, понимая, что ее снимают на видео.

Очень напоминает фотосессию. Катюша постаралась принять разные позы, при этом понимая что ее снимают, — написала Акулова.

Ранее Акулова показала видео поцелуев панды Катюши с мамой Диндин и объяснила пользу для здоровья детеныша от таких действий. По словам гендиректора, во время поцелуев малышка собирает у мамы остатки пищи и вместе с материнской слюной у детеныша формируется иммунитет. Как пояснила Акулова, таким образом Катюша получает нужные бактерии, которые помогут в дальнейшем извлекать из бамбука питательные вещества.

До этого директор Московского зоопарка показала видео, на котором Катюша пытается сгрызть большой кусок маминой морковки. На кадрах видно, что у малышки это не получается. До этого Акулова опубликовала кадры, на котором Катюша грызет морковку. На видео панда с растерянным взглядом крутит овощ во рту.