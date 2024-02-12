Малышева развеяла самый популярный миф о гомоцистеине Малышева: снижение гомоцистеина не влияет на риск инфаркта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Повышение уровня гомоцистеина в крови увеличивает риск инфаркта, однако его снижение не влияет на вероятность развития сердечно-сосудистых катастроф, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это было доказано по результатам исследования, проведенного в США. Причины, по которым повышенный уровень гомоцистеина связан с увеличенным риском инфаркта, остаются неизвестными.

Врач-кардиолог Герман Гандельман объяснил, что гомоцистеин — это один из продуктов обмена аминокислот. Согласно результатам научных исследований, повышение уровня гомоцистеина в организме увеличивает риск развития инфаркта миокарда. Как отмечает Малышева, некоторые медицинские блогеры в Сети считают, что снижение уровня гомоцистеина может помочь снизить риск инфаркта. Однако это мнение не соответствует действительности, уверен медик.

В 2017 году было опубликовано американское исследование, в рамках которого взяли все исследования о снижении уровня гомоцистеина. Участие в них приняла 71 тысяча человек. Выяснилось, что снижение гомоцистеина не предупреждает инфаркт миокарда, — уточнил Гандельман.

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