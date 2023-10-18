Малышева развеяла самые популярные мифы о вейпинге Малышева опровергла мнение о безопасности вейпов для легких

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопреки распространенному мнению, вейпы нельзя назвать более безопасными для здоровья, чем обычные сигареты, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, курение электронных сигарет вызывает серьезное поражение легких. Кроме того, в состав жидкостей для вейпов входят канцерогены.

По мнению Малышевой, появление электронных сигарет связано с падением продаж продукции табачных компаний. В период с 1980 по 2021 год число проданных сигарет упало с 628,2 млрд штук до 190,2 млрд. Компании приняли решение запустить в продажу вейпы, позиционируя их как более полезную альтернативу курению. Однако многочисленные медицинские исследования доказывают, что они не могут считаться безопасными. Курение электронных сигарет может вызывать пневмонию, сопровождающуюся приступообразным кашлем и падением сатурации.

Основное поражение, которое возникает у вейперов, это химическое поражение легких. Оно приводит к воспалению или пневмонии, — уточнил врач-кардиолог Герман Гандельман.

Отмечается, что вейпы также не помогают бороться с никотиновой зависимостью. Более того, вейперы обычно затягиваются глубже, что приводит к увеличению количества никотина в крови и усилению зависимости.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы намерены продолжить борьбу с молодежным курением. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, нижняя палата парламента поддерживает инициативу МЧС РФ о запрете курения вейпов в общественных местах.