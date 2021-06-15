Малышева развеяла мифы о народных методах борьбы с комарами

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Большинство народных способов борьбы с комарами неэффективны. Об этом заявила теледоктор Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Выяснилось, что использование ламп и свечей, на свет которых якобы летят комары, является одним из наименее действенных способов борьбы с ними. Также малоэффективны ароматические масла и употребление цитрусовых в пищу, что якобы сделает кровь невкусной для насекомых, сообщила телеведущая.

Малышева и её соведущий Дмитрий Шубин отметили, что и высокотехнологичные устройства не всегда защищают от комаров. Так, ультразвуковые приборы для отпугивания насекомых тоже не совсем эффективны.

Этот метод муссируется давно. Да, помогает, да, защищает, но на 100 процентов он не защищает, — объяснила гость передачи, доктор биологических наук Людмила Ганушкина.

В сухом остатке оказались лишь фумигаторы и репелленты. Причём первые работают только в закрытых помещениях, а вторые со временем смываются.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что на черноморских курортах России появились тигровые комары. Они переносят такие опасные заболевания, как лихорадки денге, Зика, чикунгунья.