Малышева рассказала, в каких продуктах содержится «аминокислота счастья» Малышева заявила о пользе водорослей, сыра и арахиса для улучшения настроения

Употребление продуктов, содержащих в себе аминокислоту фенилаланин, способствует выработке серотонина — гормона счастья, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это вещество также помогает синтезировать меланин, необходимый для защиты от ультрафиолетового излучения. Кроме того, фенилаланин участвует в работе щитовидной железы.

Врач-иммунолог Андрей Продеус подчеркивает, что фенилаланин не синтезируется в организме, его можно получить только при употреблении определенных продуктов. К их числу относятся водоросли нори, содержащие 1,5 суточные нормы в 100 граммах. Кроме того, полезным является арахис (одна суточная норма) и сыр (60% суточной нормы). При этом отмечается, что водоросли нори — наименее калорийный продукт из перечисленных. По словам Продеуса, в некоторых случаях употребление продуктов с фенилаланином противопоказано.

Есть люди, для которых фенилаланин — это яд. Это странно, потому что это выдающаяся аминокислота, без которой мы жить не можем. Эта болезнь называется фенилкетонурия. Она ведет к умственной отсталости, — рассказала Малышева.

Отмечается, что фенилкетонурия — крайне редкое заболевание, которое выявляется с помощью пяточного теста в роддоме. Детей тестируют на второй день после рождения. Врачи прописывают таким детям специальную диету, которая позволяет им вырасти абсолютно здоровыми. Согласно статистике, в России насчитывается около 6 тысяч человек с данным заболеванием.

Малышева ранее рассказала, чем полезна красная рыба. По ее словам, горбуша, морская форель и семга содержат в себе вещества, способствующие снижению риска развития деменции и атеросклероза.