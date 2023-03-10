Малышева рассказала, почему лишний вес смертельно опасен Малышева: лишний вес приводит к проблемам с суставами и возникновению сахарного диабета

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Лишний вес может стать причиной развития остеоартрита и возникновения сахарного диабета, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, эти заболевания влияют на качество жизни и могут привести к смерти.

Корень в ожирении. Поэтому будет букет болезней, но люди все равно не будут худеть, — сказала Малышева.

Телеведущая объяснила, что в случае с суставами лишний вес выступает в роли пресса, который своей тяжестью разрушает хрящи суставов, приводит к воспалению и, как следствие, при любом движении возникает сильная боль. Из-за этого активность падает, а вес начинает расти еще стремительнее. Кроме того, ожирение приводит к возникновению сахарного диабета.

Ранее доктор и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что диабет второго типа может быть связан с нарушением обмена веществ и ожирением. Он также опроверг миф, будто сахарный диабет связан с потреблением сахара, так как диабет первого типа может быть спровоцирован аутоиммунным процессом, воздействием вирусов, а также генетической предрасположенностью.