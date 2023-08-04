Малышева рассказала, опасно ли хрустеть пальцами Малышева рассказала, что хрустеть суставами в пальцах безопасно

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Хруст суставов, в частности пальцев, не опасен для здоровья, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что звук создает не сам хрящ или кость, а воздух, содержащийся в полости сустава.

Врач травматолог-ортопед Александр Курманов добавил, что хруст не является симптомом болезней и не приводит к артрозу или артриту.

Хруст создается, когда мы насильственно, резко сгибаем сустав, пространство, которое имеется в суставе, резко меняется. Меняя пространство, резко меняется объем. Эти пузырьки газа, которые имеются в суставе, лопаются и создают такой хруст, — сказал Курманов.

Ранее врач-травматолог Максим Королев рассказал, что влияние веганской диеты на хрупкость костей человека, как и то, что кости мясоедов прочнее, не доказано. Он уточнил, что данные недавнего исследования, согласно которым переломы костей у вегетарианцев случаются на 50% чаще, не соответствуют действительности. Врач заявил, что люди, отказавшиеся от мяса, компенсируют необходимое количество белка и других витаминов и микроэлементов с помощью других продуктов.