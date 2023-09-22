Малышева рассказала о новейшем методе лечения варикоза Малышева заявила о возможности безболезненного лечения варикоза лазером

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Варикоз — это смертельно опасное заболевание, поддающееся безболезненному лечению с помощью лазера, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, своевременное обращение к флебологу может помочь избежать инсульта или легочной тромбоэмболии. Лечение варикоза методом лазерной коагуляции не только не доставляет пациенту боли, но и проходит всего за 15 минут.

Врач-флеболог Сергей Якушкин объяснил, что варикоз характеризуется расширением венозных стенок. В результате этого расширения возникает клапанная несостоятельность, провоцирующая обратный отток крови. В результате в организме возникают тромбы, которые в конечном счете могут попасть в головной мозг или легкие человека. Это приводит к легочной тромбоэмболии или инсульту. Несмотря на высокую степень опасности заболевания, варикоз легко поддается лечению. Для этого применяется метод лазерной коагуляции.

Лечение тромба лазером начинается с прокола стенки вены с помощью небольшой иглы под контролем УЗИ. Затем врач вводит в вену световод с лазером на конце. Он воздействует на воду, а также на белок с помощью их нагревания. В результате белок склеивается, а сама вена рубцуется. По словам пациентки, прошедшей эту процедуру, неприятные ощущения она испытывала только в момент введения лекарства. Сама обработка вен лазером была безболезненной.

Малышева ранее рассказала, как избежать развития синдрома сухого глаза. Это состояние сопровождается дискомфортными ощущениями. Врач советует россиянам пить больше воды, чтобы роговица глаза оставалась влажной. Если этот метод неэффективен, то следует обратиться за помощью к офтальмологу.