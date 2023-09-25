Малышева рассказала о неожиданных функциях легких Малышева назвала легкие ответственными за давление и иммунитет

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Легкие — важнейший орган человеческого организма, отвечающий не только за насыщение кислородом, но и за иммунитет и артериальное давление, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, легкие также ответственны за кислотно-щелочной баланс, что делает их похожими на почки. Жить без легких невозможно, поэтому сохранение их здоровья имеет крайне важное значение.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что легкие — это иммунный орган, так как они защищают организм от микробов и вирусов. Кроме того, они поддерживают давление, так как перерабатывают специальные вещества, влияющие на этот показатель. Чтобы защитить легкие от опасных заболеваний, следует отказаться от курения. По словам врачей, именно курение является одной из основных причин развития обструктивных заболеваний, воспаления легких, а также рака. «Врагами» легких также являются микробы и вирусы, провоцирующие развитие пневмонии. Защититься от них можно с помощью вакцинации.

Доказано, что самая эффективная вещь — это вакцина. Вакцина против вирусных инфекций и пневмококка, — уточнил Гандельман.

Медицинские специалисты также рекомендуют россиянам чаще гулять на свежем воздухе и проветривать помещения. Это обусловлено тем, что при постоянной циркуляции свежего воздуха вероятность заражения вирусами и бактериями снижается.

Елена Малышева ранее объяснила, чем опасны сахарозаменители в газированных напитках. По ее словам, они могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Кроме того, они способствуют набору лишнего веса, так как мозг не насыщается глюкозой в полной мере.