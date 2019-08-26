Телеведущая Елена Малышева в беседе с News.ru рассказала о своём отношении к возможному переходу россиян на четырёхдневную рабочую неделю. Телеведущая отметила, что предполагаемая мера «очень дифференцированная».
Есть какие-то производства, где это полезно, есть какие-то производства, где мы не перейдём на эту систему, — отметила телеведущая.
Она добавила, что введение четырёхдневной рабочей недели — «не та мера, которая будет введена завтра и в ближайшее время».
Впервые о возможности перехода на четырёхдневную рабочую неделю заявил в июне премьер-министр Дмитрий Медведев. Эту идею поддержала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), которая направила соответствующее письмо в Министерство труда и социальной защиты. С тех пор у идеи нашлось как множество сторонников, так и противников.