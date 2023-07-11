Малышева рассказала, кто находится в группе риска мгновенной слепоты Малышева: люди с дальнозоркостью могут внезапно ослепнуть из-за закрытоугольной глаукомы

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Закрытоугольная глаукома приводит к слепоте в течение двух часов и восстановить зрение в большинстве случаев невозможно, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она уточнила, что в группе риска находятся пожилые люди с дальнозоркостью.

Причиной стремительной потери зрения является резкое повышение глазного давления, которое может произойти на фоне полного здоровья. Основным симптомом заболевания является острая боль в глазу и голове, которая может сопровождаться рвотой.

Закрытоугольная глаукома — ослепнуть можно за два часа. <...> Давление убивает зрительный нерв — главную структуру, которая ведет зрительный импульс в мозг и формирует картину, — сказала Малышева.

Телеведущая уточнила, что полной потери зрения можно избежать, если как можно быстрее обратиться к врачу.

Ранее врач-офтальмолог кандидат медицинских наук Светлана Миргородская рассказала, что обычная глаукома, которая развивается постепенно, протекает почти бессимптомно. Распознать заболевание можно по затуманенности зрения, покраснению глаз, слезотечению, появлению пелены или радужных кругов перед глазами.