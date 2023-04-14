Малышева рассказала, кому грозит пигментная глаукома Малышева рассказала, что пигментная глаукома чаще всего развивается у кареглазых

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Выпадение темного пигмента радужки может быть симптомом пигментной глаукомы, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, наибольший риск развития этого заболевания наблюдается у людей с карими глазами, так как в них содержится много этого красителя.

Самый высокий риск пигментной глаукомы у темноглазых людей. <...> Вот эта коричневая красочка и отслаивается, а если этой краски нет — глаза будут голубые, — сказала Малышева.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов добавил, что также в группу риска попадают близорукие люди.

По словам офтальмолога, заметить глаукому, которая протекает бессимптомно, можно по темным пятнам, которых раньше в глазу не было. Это происходит из-за того, что радужка трется о хрусталик, выталкивая краситель. Он, в свою очередь, забивает каналы оттока жидкости, образуется глаукома, пояснил Коновалов.

Офтальмолог Ильмира Газизова рассказала, что риск развития глаукомы также повышен у людей с сахарным диабетом и ночным апноэ. Она уточнила, что чаще всего заболевание развивается после 40 лет вне зависимости от иных факторов. Врач призвала людей старше этого возраста раз в год проходить обследование у офтальмолога.