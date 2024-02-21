Малышева рассказала, какую уборку нужно провести дома после болезни Малышева призвала обрабатывать дверные ручки и мыть полы с хлором после болезни

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Влажная уборка квартиры или дома с использованием хлора позволит снизить риск повторного заражения инфекциями после выздоровления, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, в качестве альтернативы хлорсодержащим жидкостям также можно использовать спиртосодержащие средства. При этом концентрация спирта не должна быть меньше 30%.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что главным принципом очистки квартиры от микробов и вирусов является проветривание. По его словам, в замкнутом непроветриваемом пространстве концентрация патогенов значительно возрастает. Кроме того, сухой воздух повышает риск заражения, так как он высушивает слизистую, выполняющую защитную функцию.

Первое, что мы должны сделать, это проветрить помещение. Проветривать надо качественно, создавать сквозняк, чтобы свежий воздух прошел через все помещение, — рассказал он.

В свою очередь, кардиолог Герман Гандельман рекомендовал обработать все поверхности в доме, особенно часто используемые. В частности, он посоветовал обработать дверные ручки, ручки холодильника и микроволновки, а также выключатели газовой плиты. В ванной также необходимо обработать основные поверхности. Для мытья полов и обработки ручек иммунолог Андрей Продеус советует использовать хлорсодержащие или спиртосодержащие средства.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что к середине февраля вирусы могут нанести тройной удар. В частности, эксперт советует россиянам приготовиться к вспышке заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.