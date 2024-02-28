Малышева рассказала, какими свойствами обладают продукты с антоцианами Малышева заявила о пользе антоцианов для зрения и давления

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Продукты, содержащие в себе антоцианы, могут помочь сохранить четкость зрения, а также уменьшить артериальное давление, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, эти вещества содержатся в ягодах черного цвета, в частности в черноплодной рябине, в ежевике, черной смородине, шелковице и в темноватой черешне.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что антоцианы — это антиоксидантные вещества, крайне полезные для зрения. Он объяснил, что задняя часть человеческого глаза выстлана сетчаткой, в центре которой есть маленькая точка, называемая макулой. Именно она обеспечивает наиболее четкое центральное зрение. Однако макула постепенно разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения и света синего спектра. Антоцианы же помогают защитить ее от этого влияния, подчеркнул специалист.

Регулярное употребление продуктов, богатых антоцианом, приводят к расширению сосудов. Какой эффект? Снижается артериальное давление, — добавил врач-кардиолог Герман Гандельман.

«Чемпионом» по содержанию антоцианов является шелковица. В 100 граммах этой ягоды содержится около 14 суточных норм данного вещества. Таким образом, в день рекомендуется съедать всего семь граммов шелковицы. Второе место в рейтинге занимает черноплодная рябина (11 суточных норм в 100 граммах), третье место — черная смородина (шесть суточных норм).

Малышева ранее объяснила, почему белый рис полезен для кожи. По ее словам, он содержит в себе кремний, необходимый для синтеза коллагена. Это вещество способствует сохранению упругости и эластичности кожи, а также избавляет от морщин.