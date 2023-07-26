Малышева рассказала, какие таблетки продлевают жизнь Малышева рассказала, что таблетки для снижения давления продлевают жизнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таблетки для снижения давления продлевают жизнь, так как не дают сердцу уставать, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при суженных сосудах сердцу тяжело сокращаться, поэтому кровь хуже поступает в мозг.

Малышева уточнила, что справиться с этой проблемой помогают лекарства из группы прилов, которые снижают выработку вещества, сужающего сосуды.

Сердце, которое при высоком давлении при суженных сосудах, широкое. Ему сокращаться тяжело, до мозга крови добраться, до всех дальних уголков организма тяжело. Прилы не дают сердцу гипертрофироваться. <...> Все прилы продлевают жизнь человеку, — сказала Малышева.

Она добавила, что благодаря лекарствам продолжительность жизни человека выросла почти на 40 лет за последние столетия.

Ранее терапевт-кардиолог Татьяна Романенко рассказала, что повышенное давление дает о себе знать по-разному — кого-то бросает в жар, у кого-то возникают мушки перед глазами, а кто-то испытывает озноб. По словам врача, гипертония у многих людей развивается практически бессимптомно, что создает серьезные риски.