Малышева рассказала, какие продукты необходимы для хорошего настроения Малышева посоветовала есть продукты с триптофаном для улучшения настроения

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Употребление продуктов, содержащих в себе триптофан, способствует выработке гормона счастья, а также улучшению качества сна, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, триптофан содержится в куриной грудке, шоколаде, а также в молоке. Отмечается, что триптофан также необходим для поддержания правильной работы нервной системы.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов рассказал, что триптофан — это аминокислота, являющаяся предшественником серотонина, также известного как гормон счастья. Триптофан не синтезируется организмом, поэтому его можно получить только извне. Лидером по содержанию триптофана является куриная грудка, в 100 граммах которой — две суточные нормы вещества. Второе место занимает шоколад, третье — коровье молоко. Врач также подчеркнул, что триптофан необходим для улучшения сна.

Триптофан также является предшественником мелатонина. Он нужен нам для того, чтобы мы нормально спали, так как мелатонин регулирует циркадные ритмы. Без мелатонина сна нет, — уточнил он.

Наконец, от триптофана зависит выработка другого гормона — холина. Он необходим для нормальной передачи нервных импульсов и правильной работы головного мозга.

Малышева ранее рассказала, чем полезна питайя. По ее словам, этот фрукт способствует улучшению работы нервной системы, так как он содержит в себе большое количество магния. Кроме того, магний положительно влияет и на сердечно-сосудистую систему.