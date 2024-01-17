Малышева рассказала, какие продукты могут защитить от остеоартроза Малышева заявила о пользе продуктов с кремнием для профилактики остеоартроза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление продуктов с кремнием способствует снижению риска развития остеоартроза, так как кремний помогает сохранить гибкость хрящей, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, кремний входит в состав риса, овса, а также ячменя. Помимо хрящей, данный микроэлемент также полезен для кожи и сердечно-сосудистой системы.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что в 100 граммах риса содержится четыре суточных нормы кремния, овса — три суточных нормы, а в 10 граммах ячменя — две суточных нормы. Регулярное употребление этих продуктов помогает сохранить гибкость хрящей, так как кремний помогает удерживать влагу в коллагене. Дефицит кремния в организме может привести к иссушению и разрушению хряща, что является симптомом остеоартроза. Также кремний полезен для сосудов.

Неэластичный сосуд не способен расширяться. При повышении давления он может разрушиться. Эластичный сосуд же будет расширяться и сужаться. Гибкость сосудов зависит от коллагена, а кремний стимулирует его выработку, — уточнил иммунолог.

Отмечается, что коллаген также отвечает за гибкость и упругость кожи. Малышева рекомендует регулярно употреблять продукты с кремнием и сдать анализ на его содержание в организме, если отмечаются проблемы с суставами или кожей.

Малышева ранее предупредила россиян об опасности кетчупа, являющегося самым популярным соусом в мире. По ее словам, в его состав входит большое количество сахара, разрушающего сосуды. Помидоров же в кетчупе крайне мало, отмечает она.