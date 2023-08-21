Малышева рассказала, какие прививки нужно сделать студентам Малышева призвала студентов вакцинироваться от кори и менингита

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Студентам необходимо привиться от кори, менингита и вируса папилломы человека, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. Она подчеркнула, что эти инфекции могут представлять смертельную опасность.

Малышева отмечает, что менингит поражает головной мозг человека и может вызывать судороги. От данной инфекции погибают около 20% заразившихся пациентов, так как против нее нет эффективного лечения. Прививку от него чаще всего делают два раза: младенцам в возрасте одного года и лицам от 15 до 17 лет.

Врач также настоятельно рекомендует студентам и абитуриентам вакцинироваться от кори — вируса, вызывающего пневмонию и разрушающего сосуды. По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, корь является самой заразной инфекцией в мире, лечения от нее нет. Этот вирус способен вызывать у человека сыпь, заставляя иммунную систему атаковать пораженные сосуды. Прививка от кори делается бесплатно.

Вакцинация от вируса папилломы человека также имеет важное значение, отмечает Малышева. Это обусловлено тем, что заражение ВПЧ повышает риск развития рака шейки матки и гортани. Вакцинация проводится в возрасте от 9 до 12 лет, однако прививку можно сделать и в более старшем возрасте. Согласно результатам научных исследований, вакцина защищает организм от ВПЧ на 85% и снижает риск онкологических заболеваний даже у заразившихся людей.

Ранее Малышева рассказала, от каких заболеваний защищает яблочный сок. По ее словам, этот напиток полезен для профилактики сердечных катастроф, а также для снижения артериального давления.