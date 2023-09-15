Малышева предупредила об опасности купания в бассейне Малышева заявила, что поход в бассейн может закончиться отравлением хлором

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Поход в бассейн может закончиться отравлением хлором, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это вещество представляет опасность для человека, так как в прошлом оно использовалось в качестве химического оружия. В частности, хлор может негативно повлиять на организм, вызвав раздражение слизистой и удушье.

Врач-кардиолог Герман Гандельман утверждает, что в первую очередь хлор поражает органы дыхания человека. Это обусловлено тем, что он стелится на поверхности воды при испарении, поэтому практически постоянно находится на уровне лица плавающего. При попадании в легкие хлор вызывает кашель и удушье. Также от паров хлора может наступить отек легких, связанный с химическим отравлением организма. Не менее опасен хлор и для глаз. По словам хирурга-офтальмолога Михаила Коновалова, он раздражает роговицу глаз и может привести к помутнению зрения.

Вместе с тем использование хлора в бассейнах имеет важное значение. Иммунолог Андрей Продеус подчеркивает, что он относится к числу лучших обеззараживателей. Однако эксперт отмечает, что технический персонал бассейнов должен следить за тем, чтобы хлор выводился. Для этого в бассейне должна быть хорошая вентиляция или системы рециркуляции воды.

В случае отравления хлором врачи советуют выйти из бассейна и подняться повыше, где хлора нет. Также важно промыть глаза проточной водой, а не водой из бассейна. Наконец, следует сбросить с себя одежду, пропитанную хлором, а также помыться с мыльным раствором в течение 5 или 10 минут.

Елена Малышева ранее рассказала, способны ли современные вакцины защитить организм от мутировавшего вируса гриппа. По ее словам, препараты регулярно корректируются согласно прогнозам специалистов. Ожидается, что в 2023 году россияне столкнутся с четырьмя вирусами гриппа, однако вакцины эффективны против них.