Малышева рассказала, какие линзы помогают бороться с близорукостью Малышева назвала ночные линзы полезными для близоруких

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Использование ночных линз помогает корригировать близорукость почти на 24 часа, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, такие линзы меняют кривизну роговицы, позволяя человеку хорошо видеть без линз в течение дня. Однако эффект от их применения недолговечен, надевать их нужно каждую ночь.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что близорукость развивается тогда, когда глаз человек растет в длину. Главным симптомом близорукости является неспособность человека нормально смотреть вдаль, так как получаемое мозгом изображение становится мутным. Чаще всего таким людям выписывают очки, однако в некоторых случаях, например при астигматизме, они противопоказаны. В таких случаях применяются линзы.

Мягкая контактная газопроницаемая линза надевается на поверхность глаза, прямо на роговицу. Она выполняет такую же роль линзы глаза и корригирует близорукость, астигматизм и другие состояния, — рассказал Коновалов.

Ночные контактные линзы же работают по другому принципу. Они держатся на глазу всю ночь, уплощая центр роговицы. Утром человек начинает видеть значительно лучше, однако эффект длится не более суток. Врачи подчеркивают, что ночные линзы работают лишь в том случае, если они носились ночью на протяжении шести часов и более.

Елена Малышева ранее перечислила самые полезные продукты для сохранения сетчатки. В частности, она советует есть шпинат и капусту кейл, содержащие в себе лютеин. Это вещество защищает глаза от вредного воздействия света синего спектра. В организме лютеин не синтезируется.