Малышева рассказала, какие болезни ожидают женщин бальзаковского возраста Малышева заявила о высоком риске развития рака у женщин бальзаковского возраста

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Женщины бальзаковского возраста (от 30 до 40 лет) чаще других сталкиваются с развитием онкологических заболеваний, а также с рефлюксной болезнью, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это частично связано с особенностями работы гормональной системы. Серьезных проблем со здоровьем можно избежать, если своевременно проходить обследования.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что у женщин в возрасте от 30 до 40 лет повышается вероятность развития рефлюксной болезни. Она характеризуется забросом кислого содержимого желудка в пищевод, что приводит к ожогу слизистой. В некоторых случаях рефлюксная болезнь вызывает осложнения. В частности, она способствует формированию пищевода Барретта, а также развитию онкологических заболеваний. По этой причине врачи советуют женщинам бальзаковского возраста проходить гастро- и колоноскопию.

Очень часто в этом возрасте наблюдается снижение гемоглобина, женщины страдают от анемии, — добавил Гандельман.

Наконец, после 30 лет у женщин наблюдается снижение уровня половых гормонов, в то время как у мужчин они начинают снижаться лишь после 40 лет. Кроме того, к 30 годам уровень яйцеклеток снижается до 12% от изначального объема. Специалисты рекомендуют рожать детей до 30 лет, чтобы избежать проблем и осложнений во время родов.

Терапевт Елена Малышева и онколог-маммолог Надежда Рожкова ранее развеяли популярный миф о раке молочной железы. В частности, они заявили, что ношение бюстгальтера не способствует развитию данного заболевания.