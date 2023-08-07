Малышева рассказала, как защититься от укусов комаров народными средствами Малышева рассказала, что стакан цитрусового сока защищает от комаров

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Для защиты от комаров достаточно выпить стакан цитрусового сока, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что от укусов также надежно защищает душистое мыло с запахом кокоса и хвойное масло.

Иммунолог Андрей Продеус объяснил, что в цитрусовом соке содержится вещество нуткатон, которое комары не выносят.

Цитрусовые содержат нуткатон. Это вещество отпугивает комарих, поэтому можно выпить стакан сока, тогда будет достаточная концентрация нуткатона. Если комариха даже сядет на вас, она не захочет эту кровушку пить, ей будет противно, — сказал врач.

Малышева добавила, что комаров также отпугивает одежда белого, зеленого и синего цветов.

По словам телеведущей, соблюдение этих правил поможет спастись от укусов комаров без химических спреев и спиралей.

Ранее дерматолог-онколог Наталия Гайдаш предупредила, что укусы комаров и других насекомых нельзя чесать и прикладывать к ним подорожник, так как это может способствовать распространения яда и занесению инфекции. Она отметила, что в случае инфицирования комариный укус может заживать до месяца.