Малышева рассказала, как выявить кисту молочной железы Малышева заявила о важности маммографии для диагностики кисты молочной железы

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Кисты молочной железы — распространенное явление среди молодых женщин, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, диагностировать их можно несколькими способами, в том числе с помощью УЗИ и маммографии.

Врач-маммолог, онколог Надежда Рожкова объяснила, что чаще всего кисты образуются в результате закупорки протоков молочной железы. Кроме того, они могут образовываться и в районе железистых долек. В основном кисты встречаются у женщин репродуктивного возраста. Рожкова подчеркивает, что самым эффективным способом диагностики кисты является ультразвуковое исследование (УЗИ) молочной железы. Однако обойтись лишь этим исследованием нельзя, так как УЗИ часто «не видит» онкологические новообразования. Дополнить эту процедуру необходимо маммографией, которая позволит подтвердить или исключить рак. В случае, если онкологического заболевания нет, пациентам с кистой необходимо проходить УЗИ раз в три месяца.

Кисту также можно выявить и в домашних условиях, отмечают врачи. Для этого необходимо прощупать молочную железу. В случае, если в ней нащупываются плотные образования, похожие на небольшой шар, необходимо обратиться за помощью к специалисту и пройти ряд обследований. Заниматься самообследованием необходимо один раз в месяц.

Елена Малышева ранее рассказала, как выявить бессимптомный порок сердца. По ее словам, это состояние проявляется в виде сильной одышки даже при небольших физических нагрузках. В случае появления одышки необходимо обратиться за помощью к врачу, так как порок сердца в некоторых случаях требует хирургического вмешательства.