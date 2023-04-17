Малышева рассказала, как вычислить опасную болезнь по синякам Малышева: багровые и отекшие синяки являются симптомом гемофилии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Малышева

Большие багровые синяки на теле ребенка могут свидетельствовать о гемофилии, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при этом заболевании нарушается свертываемость крови, поэтому синяки долго не проходят и отекают из-за постоянного притока крови.

Гигантские синяки, кровоизлияния и шишки на голове, кошмарные кровоизлияния, огромные, отекшие багровые суставы с кровоизлияниями внутри — это все гемофилия, — сказала Малышева.

Телеведущая добавила, что эта болезнь может привести к инвалидности, так как кровоизлияние в суставах приводит к сильной боли, которая мешает ходить и в целом двигаться. На сегодняшний день появились лекарства от гемофилии, которые купируют заболевание.

Напомним, что Госдума 24 ноября приняла законопроект, который поможет обеспечить лекарствами детей и взрослых, страдающих редкими заболеваниями. Речь идет о больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, а также злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей.