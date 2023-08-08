Малышева рассказала, как вычислить бессимптомную болезнь сердца Малышева назвала одышку симптомом порока сердца

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Сильная одышка может появиться из-за порока сердца, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что речь идет о бессимптомной болезни — пролапсе митрального клапана.

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что немедленно обращаться к врачу стоит людям, у которых одышка начинается при небольшой физической нагрузке, например, при поднятии по лестнице на второй этаж.

Если внезапно появляется одышка при незначительной физической нагрузке, одышка в покое, это требует неотложного обращения к кардиологу и произведения эхокардиографии, — сказал Гандельман.

По его словам, заболевание часто не требует моментального хирургического вмешательства, однако пациенту нужно регулярно проходить обследования и следить за состояние здоровья.

Ранее кардиолог Андрей Лысенко рассказал, что вероятность перенести инфаркт миокарда в 35-летнем возрасте составляет примерно 8%, однако острый инфаркт является осложнением ишемической болезни сердца, и эта патология сегодня «молодеет». Чтобы избежать проблем с сердцем, врач посоветовал обратить внимание на образ жизни.