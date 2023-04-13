Малышева рассказала, как выбрать мясо и не заболеть сибирской язвой Малышева: покупка мяса на стихийных рынках повышает риск заболевания сибирской язвой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболеть распространенной формой сибирской язвы можно только при контакте с зараженным мясом, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Чтобы обезопасить себя, следует покупать мясо в магазинах, а не на стихийных рынках, пояснила она.

Телеведущая уточнила, что в магазинах и на крупных рынках проводится ветеринарный контроль мяса. Узнать, прошел ли товар проверку, можно по клейму, которое ставится на части туши, или по сертификату, выданному продавцу.

Первое, что важно знать, когда вы приходите на рынок, вы должны увидеть печать на туше. На каждом кусочке ее быть не может, но на тушу печать поставить обязаны. И второй обязательный документ — заключение, которое выдается ветеринарной службой. <…> Не покупайте ничего на стихийных рынках, потому что проверка мясной и молочной продукции в интересах вашей жизни, — сказала Малышева.

Кроме того, снизить риск заболевания можно качественной термической обработкой, так что в группе риска оказываются любители стейков с кровью. Также инфекция может попасть в организм через мелкие травмы на руках, например царапины.

15 марта стало известно о случаях заражения сибирской язвой в Чувашии. 22 марта в Подмосковье был госпитализирован первый пациент с подозрением на данное заболевание.