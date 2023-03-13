Малышева рассказала, как выбрать курицу и не заболеть птичьим гриппом Малышева рассказала, что заболеть птичьим гриппом можно от купленной с рук курицы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Птичий грипп, который редко передается от человека к человеку, грозит тем, кто покупает куриное мясо и яйца у несертифицированных продавцов, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она уточнила, что также рискуют заразиться те, кто пренебрегает тщательной термической обработкой, которая убивает патогенную среду.

Никто не знает, что там баба Маня, как куры у нее живут. Может, они у нее сдохли и она вам их продала. <...> Покупать надо всё в магазинах, фабричного производства, потому что там организованный санитарный контроль, — сказала Малышева.

По словам телеведущей, вирус не опасен для людей, так как редко передается человеку, однако необходимо внимательно относиться к выбору и способу приготовления курицы.

При этом эпидемиолог ВОЗ Ричард Пибоди заявил, что мировому сообществу нужно подготовиться к новой возможной пандемии из-за птичьего гриппа, способного передаваться от человека к человеку. Он подчеркнул, что угроза особенно нависает над сельскими районами и домохозяйствами с доходом ниже среднего, в которых разводят домашних птиц.