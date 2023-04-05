Малышева рассказала, какая еда защитит от инфаркта Малышева: богатая лактобациллами еда снижает риск возникновения инфаркта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продукты, содержащие лактобациллы, эффективно помогают обезопасить себя от инфаркта и инсульта, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что эти бактерии заметно снижают риск развития воспалений, в том числе сосудов и миокарда.

Любое воспаление в организме будет приводить к воспалению сосудов и повышать риски инфарктов и инсультов, — сказала Малышева.

По ее словам, для снижения риска поражения сердца достаточно регулярно есть йогурт. Кроме того, на его основе можно сделать соус, который подойдет для мяса или в качестве заправки для салата. Достаточно добавить сушеную петрушку, которая содержит больше половины суточной нормы калия, и перец чили, богатый капсаицином, который борется с развитием атеросклероза.

Ранее врач Сергей Хомяков рассказал, что прогулка без шапки опасна локальным переохлаждением и может спровоцировать инсульт. Он пояснил, что слой подкожно-жировой клетчатки на голове тонок, поэтому сосуды головного мозга легко сужаются на холоде, из-за чего повышается риск перепадов давления.