Малышева рассказала, как спастись от болезней песней Малышева объяснила, что хоровое пение повышает местный иммунитет носоглотки

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Хоровое пение уменьшает уровень стресса, риск развития заболеваний носоглотки, а также помогает избавиться от храпа, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что пение помогает выработке слюны, содержащей иммуноглобулины, и тренирует мускулатуру верхних дыхательных путей.

Врач-иммунолог Андрей Продеус добавил, что иммуноглобулины атакуют вирусы и бактерии, которые в основном попадают в организм через носоглотку.

Такое пение улучшает иммунную защиту слизистых носоглотки. При пении стимулируется выработка слюны и иммунных факторов, таких как иммуноглобулин А. Он как раз атакует вирусы и бактерии, — сказал врач.

Кроме того, при пении задействуется мускулатура верхних дыхательных путей, благодаря чему ткани приходят в тонус и не провисают, что предотвращает храп.

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