Малышева рассказала, как спасти проглотившего батарейку ребенка Малышева: проглотившего батарейку ребенка нужно отвезти в больницу как можно скорее

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Главной опасностью для ребенка, который проглотил батарейку, является смертельное повреждение кишечника или желудка, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что химические вещества, содержащиеся в аккумуляторе, разъедают органы в течение 24 часов.

Малышева подчеркнула, что в такой ситуации важно как можно быстрее обратиться в больницу. Врачи сделают рентген, чтобы узнать, где именно застряла батарейка. Это нужно для того, чтобы понять, нужна ли операция под общим наркозом.

Застревают эти батарейки в кишечнике. Когда вверху в пищеводе, тут можно быстро достать. Самое главное, что батарейки из-за химических веществ, которые в них содержатся, могут разъедать стенки кишечника. Конечно, мы таких детей оставляем в больнице, — сказала Малышева.

Телеведущая добавила, что если аккумулятор оказался в пищевом комке в кишечнике, врачи могут предложить подождать до 18 часов, когда он выйдет. При этом родителям с детьми необходимо остаться в больнице под наблюдением медиков. Малышева также посоветовала обратить внимание на цвет стула ребенка — если он черный, значит есть кровотечение.

Ранее врач-педиатр Марк Пружинин рассказал, что ребенок может случайно засунуть в нос или в ухо маленький предмет или попытаться попробовать его проглотить, поэтому за детьми необходим постоянный контроль, а все потенциально опасные предметы должны располагаться вне досягаемости детей.