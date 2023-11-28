Малышева рассказала, как составить полезное меню в Рождественский пост Малышева посоветовала верующим есть фасоль и скумбрию в Рождественский пост

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Православным, соблюдающим Рождественский пост, рекомендуется добавить в меню зелень, бобовые, а также скумбрию, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, эти продукты помогут компенсировать исключение мяса из рациона. Она уточнила, что в пост некоторые верующие могут столкнуться с дефицитом железа, витамина В12 и белка.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что железо необходимо организму для правильной работы эритроцитов — клеток крови, отвечающих за транспортировку кислорода. Этот микроэлемент можно получить не только из обычного мяса, но и из растительных продуктов. К числу богатых железом продуктов относят петрушку, укроп и тимьян. При этом Продеус подчеркнул, что «растительное» железо плохо усваивается организмом, поэтому в меню также необходимо добавить продукты с витамином С.

Их обязательно нужно употреблять вместе с витамином С. То есть нужно сделать салатик с тимьяном, укропом, петрушкой и болгарским перцем — чемпионом по витамину С, — уточнил врач.

В свою очередь врач Михаил Коновалов рекомендует добавить в рацион соевые бобы, чечевицу и фасоль. По его словам, они являются лучшими источниками белка в Рождественский пост и опережают рыбу по этому свойству. Чтобы восполнить дефицит витамина В12, врачи рекомендуют есть устрицы, мидии или скумбрию. Православные священники отмечают, что людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта, не нужно ограничивать себя в еде в пост.

Малышева ранее рассказала, чем полезна фейхоа. По ее словам, эта ягода занимает первое место в мире по содержанию йода в ее составе. Он необходим для правильной работы щитовидной железы.