Малышева рассказала, как снегопады влияют на здоровье Малышева заявила о риске повышения артериального давления во время снегопада

Снегопады могут представлять опасность для здоровья, так как они повышают артериальное давление, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, людям, страдающим от гипертонии, следует особенно внимательно следить за своим самочувствием зимой. В случае ухудшения состояния здоровья им также необходимо скорректировать программу лечения.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отмечает, что зимой риски острого коронарного синдрома или инфаркта миокарда значительно повышаются. Согласно статистическим данным, во время снегопадов количество пациентов, поступающих в больницу с сердечно-сосудистыми катастрофами, увеличивается примерно на 20%. Чтобы избежать резкого ухудшения самочувствия, кардиолог рекомендует следить за здоровьем и правильно принимать прописанные препараты.

Первое — контролируйте артериальное давление. Второе — обсудите с врачом коррекцию лечения гипертонии. Это серьезный вопрос, потому что следствием гипертонии являются инфаркты и инсульты, — добавила Малышева.

В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что во время снегопадов увеличивается симптоматика болезней суставов. Это обусловлено тем, что давление в полости суставов не изменяется. Растягивание суставной сумки и вызывает болезненные ощущения, отметил он. Для купирования данного состояния врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства.

Ранее Малышева рассказала, чем опасно воспаление мейбомиевой железы. По ее словам, оно может привести к развитию флегмоны — острого гнойного воспаления, вызывающего гангрену или сепсис.