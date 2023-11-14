Малышева рассказала, как сделать помидоры более полезными Малышева назвала тушеные помидоры полезными для профилактики рака и слепоты

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Термически обработанные помидоры полезнее, чем обычные свежие плоды, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, в тушеных помидорах содержится больше ликопина — вещества, способствующего улучшению зрения у пожилых людей и профилактике рака. Кроме того, в состав помидоров входят мощные антиоксиданты.

Варч-кардиолог Герман Гандельман объяснил, что в процессе термической обработки помидоров количество ликопина в их составе увеличивается примерно в два раза. Доступность этого вещества для организма также повышается. Ликопин необходим человеку для профилактики рака предстательной железы и аденомы простаты, а также для снижения риска потери зрения из-за возрастных изменений в организме.

У людей, страдающих от возрастной макулодистрофии (слепоты), содержание ликопина [в плазме крови] резко снижено, — рассказал офтальмолог Михаил Коновалов.

Российские садоводы рекомендуют отдавать предпочтение плотным и немятым помидорам. Качественные плоды также не должны иметь прорезей и червоточин. Хранить помидоры рекомендуется в темном месте.

Малышева ранее рассказала, какими свойствами обладает адыгейский сыр. По ее словам, он содержит в себе большое количество кальция, что делает его полезным для профилактики остеопороза. Кроме того, в его состав входит меньше соли, чем в других домашних сырах.