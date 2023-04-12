Малышева рассказала, как распознать проблемы с почками по лицу Малышева назвала отек лица симптомом проблем с почками

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Отек лица может быть симптомом проблем с почками, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при дисфункции почек пропадает белок, который удерживает воду в сосудах.

Врач-иммунолог Андрей Продеус добавил, что отек лица также называется почечным, так как он часто связан именно с этим органом.

Если белок исчезает из кровотока, то вода уходит в ткани. И первая ткань, в которую она уходит, это ткани лица, — сказал врач.

Избежать отеков помогут манжетки, которые надеваются на ноги и задерживают кровь в ногах.

Ранее нутрициолог Ольга Деккер рассказала, что недостаток жидкости в организме может оказаться одной из причин образования камней в почках. Среди причин также могут быть заболевания щитовидной и паратиреоидной желез или воздействие на организм лекарственными препаратами.

Нефролог Ирина Безгина ранее назвала сильнейшую боль в районе поясницы главным симптомом камней в почках. Она добавила, что к признакам недуга часто присоединяются головокружение, высокая температура (до 40 градусов), потеря сознания, в том числе и от болевого шока.