Малышева рассказала, как распознать болезнь Паркинсона по улыбке Малышева: у пациентов с болезнью Паркинсона меняется мимика и голос

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Болезнь Паркинсона проявляется в виде тремора, а также скованности, заторможенности движений, изменений мимики и голоса, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что люди с таким заболеванием перестают улыбаться и с трудом выражают эмоции с помощью мимики.

Академик РАН, невролог Сергей Иллариошкин добавил, что больные становятся похожи друг на друга внешне, теряют свою индивидуальность. При этом часто их мимика становится неестественной.

Помимо тремора для болезни Паркинсона крайне характерна гипокинезия, то есть замедленность движения, скованность, изменения мимики, походки, модуляция голоса. Пациенты становятся похожи друг на друга, — сказал врач.

Ранее врач-невролог Алексей Кудряшов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что при треморе может помочь прием небольшого количества алкоголя. При этом врач отметил, что заболевание чаще всего наследственное и неизлечимое, однако существуют препараты, облегчающие симптомы недуга.

Врач предупредил, что различные болезни и состояния человека могут вызывать тремор или усиливать имеющиеся проявления. К таким случаям относятся интоксикация, алкоголизм и наркомания.