Малышева рассказала, как не заразиться червями от рыбы Малышева рассказала, что не заразиться червями можно только от готовой рыбы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сырая, вяленая и соленая рыба может быть заражена глистами, которые вызывают описторхоз, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что вычислить заражение можно по обострению дерматита, однако этого симптома может и не быть.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что часто описторхоз может быть бессимптомным, пока червь живет в протоках печени и желчного пузыря. По его словам, заболевание проявляется слабостью, вялостью и недомоганием.

Описторх живет в желчных протоках. Это медленная глистная инвазия, [которая длится] годами. А потом бах — у вас начинается как обвал — желтуха, все ужасно. Поэтому нельзя есть рыбу сырую, вяленую и соленую, — сказала Малышева.

Она добавила, что самая опасная рыба — речная и озерная, поэтому ее нужно очень хорошо термически обрабатывать. Сырая морская также несет опасность, так что Малышева посоветовала любителям такой рыбы сделать УЗИ печени и сдать анализ крови.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала об опасности гельминтоза на даче. Она уточнила, что в навозе, которым удобряют почву, могут оказаться яйца глистов. Если плохо промыть овощи, фрукты или ягоды, на них могут остаться кусочки почвы вместе с паразитами, которые проникнут в организм.