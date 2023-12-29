Малышева рассказала, как накрыть полезный стол на Новый год Малышева посоветовала россиянам есть пельмени во время новогоднего застолья

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Пельмени и блюда с добавлением томатов, перца и горчицы несут особую пользу для здоровья, поэтому их рекомендуется приготовить к новогоднему застолью, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, пельмени полезны для иммунитета, а блюда с томатами улучшают зрение, защищая макулу.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что полезными являются блюда с любыми красными овощами, в частности с болгарским перцем и помидорами. Это обусловлено тем, что они содержат в себе бета-каротины — вещества, относящиеся к классу провитаминов А. Бета-каротин необходим для защиты сетчатки глаза и сохранения зрения, так как из него синтезируется вещество родопсин. Отмечается, что родопсин можно получить только из пищевых продуктов. В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман советует есть блюда с горчицей, так как острые добавки снижают болевые ощущения. Наконец, врачи советуют есть пельмени.

Мясо в пельменях дает нам хороший иммунитет, причем не только за счет белка. Мясо — один из основных источников цинка. Он активирует клетки иммунной системы, делает их более работоспособными, — уточнил иммунолог Андрей Продеус.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов ранее рассказал, как избежать переедания в новогоднюю ночь. Он советует не голодать перед застольем и сделать небольшой перекус, чтобы лучше контролировать свой аппетит. Также он рекомендует следить за содержимым тарелки.