Малышева рассказала, как меняется иммунитет с возрастом Малышева предупредила об ослаблении врожденного иммунитета с возрастом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунитет человека претерпевает изменения с возрастом и постепенно уменьшается, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, его можно сохранить, если своевременно проходить процедуру вакцинации. Она позволяет «натренировать» иммунитет и защититься от опасных инфекций.

Врач-иммунолог Андрей Продеус напомнил, что иммунитет разделяется на два вида: врожденный и приобретенный. Врожденный иммунитет защищает человека от 90% различных заболеваний и инфекций. В его основе лежат антитела и клетки слизистой оболочки. Однако не у всех детей формируется врожденный иммунитет. Отмечается, что группа российских врачей под руководством Продеуса создала особый тест, который выявляет такую проблему. Он отличается от западных аналогов более точным результатом. Такое тестирование проходят все новорожденные. В случае наличия проблем с иммунитетом детям назначается лечение за счет государства.

Специалист подчеркнул, что врожденный иммунитет ослабевает с возрастом, поэтому крайне важное значение имеет поддержание приобретенного иммунитета. Он формируется во время болезни или после прохождения процедуры вакцинации. Продеус рекомендует россиянам в возрасте старше 50 лет принимать витамин D, а также есть больше продуктов с железом, чтобы избежать проблем со здоровьем. Эти микроэлементы содержатся в печени трески и куриных сердечках.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала о полезных свойствах хрома. По ее словам, этот микроэлемент особенно важен осенью, так как он помогает справиться с перепадами настроения и увеличением нагрузки на организм.